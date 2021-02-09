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الثلاثاء، 09-02-2021 10:16 ص

برنامج الوكيل يسلط الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه عودة الطلبة للمدارس

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي لبرنامج الوكيل ان المدارس الخاصة التي استفادت من برنامج استدامة وعددها 1440 مدرسة ليست ملزمة بتقديم خصم 15 بالمائة لعدم تحقيق الشروط المطلوبة منها واهمها شرط التعهد .

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واضاف ان اي مواطن يواجه مشكلة في منح الخصم لدى المدارس التي حققت شرط التعهد عليه التوجه لتقديم شكوى والتي تعد مخالفة لامر الدفاع الخاص بهذا الامر وسيتم معاقبة من يخالف بحيث سيتم التفتيش على المدرسة واعداد محاضر والتاكد من الشكوى واذا تم التاكد من المخالفة سيتم تحويل القضية الى المدعي العام .

 

 

من جهته قال الدكتور فايز المعاريف مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم لبرنامج الوكيل ان هناك شروطا يجب تحقيقها والالتزام بها للمدارس الخاصة وهي توفير مترين بين كل طالب وطالب وان لا يزيد عدد الطلبة في الصف عن 20 طالبا .

 

واضاف المعاريف ان اغلب الملاحظات كانت لعدم تقديم الخصم حيث تم تلقي شكاوى حول 5 مدارس خاصة لم تلتزم بتقديم الخصم واكد ان الطالب ليس له علاقة بالعقد المبرم بين المدرسة وولي امر الطالب وله الحق بتلقي التعليم .

 

واشار الى ان هناك اجتماعا حدث بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ونقابة اصحاب المدارس الخاصة وسيتم اتخاذ جملة من القرارات قريبا . 

 

من جانبه قال الاستاذ منذر الصوراني نقيب اصحاب المدارس الخاصة لبرنامج الوكيل ان توفير مراقب صحي لا يوجد اعتراض عليه وانما الاعتراض جاء على ان الاتفاق تم من طرف واحد .

 

واكد ان المدارس الخاصة تمر بأزمة مالية ولكن لا يجوز ان تمنع دخول الطالب الى المدرسة في حال عدم دفع الاقساط . 

 

 

 

 


 




 

 


 

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