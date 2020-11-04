برنامج الوكيل ينعى السعود وشقيقه والدعاء بشفاء نجليه - فيديو

الوكيل الإخباري - على وقع صدمة عائلته ومحبيه ، فارق النائب السابق يحيى السعود ، الحياة ، إثر حادث سير مُروع على الطريق الصحراوي أمس الثلاثاء ، بعد أن قدّم واجب العزاء في محافظة الطفيلة، وكان متوجّها إلى عمّان .

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ولحق بالسعود شقيقه ، الذي كان مرافقا له ، كما وتواجد ابنا النائب السابق في ذات المركبة ، على وقع الدعاء لهما بالشفاء العاجل، حيث يرقدان في أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم .

وعلى ضوء ذلك ، نعى "برنامج الوكيل" ، الأربعاء، عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" السعود وشقيقه ، مُستذكرا مناقبه الوطنية ، ومواقفه الشامخة تجاه القضية الفلسطينية، عدا عن مساعدته للآخرين من منطلق إنسانيته التي طالما اتّـسم بها .

وتوجّه البرنامج بالدعاء لهما بالرحمـــة والمغفرة ، وأن يُلهم عائلتهمـــا الصبر والسلوان .



