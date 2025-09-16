افتتاح مهرجان مسرح الطفل الأردني بدورته الـ19

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام وزارة الثقافة، الدكتور نضال الأحمد، مساء اليوم الثلاثاء، في المركز الثقافي الملكي بعمان، مهرجان مسرح الطفل الأردني بدورته الـ19 (دورة المخرج الراحل سمير الخوالدة).

وقال الأحمد، في كلمة ألقاها بحفل افتتاح المهرجان الذي حضره نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي ومدير المهرجان مدير مديرية المسرح والفنون البصرية في الوزارة ورئيس فرقة المسرح الحر المخرج إياد شطناوي، إن الدورة الـ19 للمهرجان تشكل محطة مهمة تثري المشهد المسرحي في الأردن، إذ يمثل مسرح الطفل اللبنات الأولى للمجتمع بوصفه مدرسة للحوار وتشكيل الوعي والارتقاء به.



وأضاف، في الحفل الذي قدمه الفنان كرم الزواهرة، أن أهمية مسرح الطفل تكمن من خلال تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإنسانية النبيلة للطفل وتحفيزه لمواكبة التحولات الرقمية والتطورات العلمية.



وأكد أن الوزارة تعوّل كثيرا على مسرح الطفل لتأسيس حالة مسرحية تستجيب للتحديات وتعزز نهضة الوطن.



وكان الحفل استهل بافتتاح معرض متحف مسرح الطفل في قاعة فخر النساء زيد بالمركز، والذي اشتمل على معروضات عن مسرح الدمى والماريونيت والعرائس بمختلف أنواعها، وخيال الظل وصور توثق لعدد من مسرحيات الطفل.



وعلى المسرح الرئيس بالمركز عرضت مادة فلمية تستذكر المخرج الراحل سمير الخوالدة الذي ترك بصمات عميقة في مسرح الطفل، على امتداد 25 عاما من إبداعاته الفنية على مستوى الأردن وضمن فرقة المسرح الحر وعربيا.



وخلال الحفل، كرّم أمين عام الوزارة أسرة المخرج الراحل الخوالدة بدرع المهرجان؛ استذكارا له ولما قدمه من إبداعات أسهمت بالارتقاء بوعي وثقافة الطفل وتطوير مسرح الطفل في الأردن وعربيا.



كما تم عرض مادة فلمية (برومو) عن العروض المشاركة في المهرجان الذي يستمر 5 أيام، وتشارك فيه مسرحيات؛ خيال الظل "هنا عمان" تنفيذ متحف مسرح الدمى، و"جزيرة القمر" إخراج محمود الزغول، و"ورد والريشة السحرية" إخراج فاديا أبو غوش، و"عودة سندريلا" إخراج رمضان الفيومي.



وتلا ذلك عرض خيال الظل "هنا عمان" الذي تحدث عن مدينة عمان القديمة وسيرورة الزمن فيها منذ العصور القديمة إلى يومنا هذا، كما تناول

العرض أبرز الأمكنة في وسط المدينة ومنها المدرج الروماني ومطاعم وسط البلد وسوق الخضار الشعبي وغيرها، والأمكنة التي تؤرخ لتاريخ عمان الحديث.