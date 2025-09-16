وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية في الزرقاء

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان اليوم الثلاثاء، خلال جولة ميدانية في محافظة الزرقاء عدداً من المرافق الشبابية والرياضية، للاطلاع على واقعها، والوقوف على أبرز احتياجاتها، ومتابعة البرامج والأنشطة التي تنفذها المراكز الشبابية في المحافظة.

اضافة اعلان



والتقى العدوان محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، حيث جرى بحث سبل تطوير العمل الشبابي والارتقاء به، من خلال تعزيز دور المراكز والمرافق الرياضية وتوفير بيئة آمنة وحاضنة للإبداع والابتكار.



كما التقى، بحضور مدير شباب الزرقاء رائد أبو خليفة، ومدير مدينة الأمير محمد للشباب معاذ أبو قدورة، رؤساء الأقسام ومشرفي المراكز الشبابية، مؤكداً حرص الوزارة على الارتقاء بالعمل الشبابي عبر الاستماع لمطالب الشباب وتلبية احتياجاتهم التدريبية، إلى جانب تهيئة بيئة محفزة تسهم في جذبهم للمشاركة الفاعلة في مختلف البرامج.



وأشار إلى أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب، مستعرضاً دور جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في تكريم الجهود المتميزة للأفراد والمؤسسات والفرق، وتعزيز قيم العطاء والانتماء.



واستمع العدوان خلال الجولة إلى الملاحظات والاحتياجات المطروحة من القائمين على المراكز، قبل أن يتفقد سير العمل في مشروع المسبح النصف أولمبي المغلق بمدينة الأمير محمد للشباب، إلى جانب الاطلاع على جاهزية أرضية الملعب لاستضافة الأنشطة والفعاليات الرياضية، والصالة متعددة الأغراض.