مصادر إسرائيلية: عملية غزة بدأت تدريجيا بناء على طلب واشنطن

الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أن العملية العسكرية في غزة انطلقت بشكل تدريجي بناء على طلب من واشنطن. وأوضحت المصادر أن هذا التدرج جاء في إطار تفاهمات مع الولايات المتحدة.

وأضافت أن واشنطن لم تفرض أي قيود على إسرائيل، لكنها طلبت هذا النهج التدريجي بهدف فتح نافذة أمام المفاوضات مع حركة حماس خلال الفترة الحالية.

 
 
