مصادر إسرائيلية: عملية غزة بدأت تدريجيا بناء على طلب واشنطن

وأضافت أن واشنطن لم تفرض أي قيود على إسرائيل، لكنها طلبت هذا النهج التدريجي بهدف فتح نافذة أمام المفاوضات مع حركة حماس خلال الفترة الحالية.
-
أخبار متعلقة
-
رابطة العالم الإسلامي تحذر من التداعيات الكارثية لاجتياح غزة
-
نتنياهو يريد إجلاء سكان مدينة غزة بشكل أسرع
-
إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن
-
اليونيسف: عائلات غزة المنهكة من الحرب تدفع من جحيم إلى آخر
-
لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
-
شهيدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية
-
صحة غزة: 3 شهداء بينهم طفل نتيجة سوء التغذية والمجاعة
-
لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تخلص لارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة