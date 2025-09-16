حظر استيراد مركبات "الجنك" و"السالفج" اعتباراً من تشرين الثاني المقبل

وبحسب التعديلات، يُمنع إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ على أنها "سالفج (Salvage)" أو "جنك (Junk)"، إضافة إلى المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق.
كما تحظر التعليمات الجديدة استيراد المركبات الكهربائية (سيارات الركوب الكهربائية الصغيرة) التي مضى على سنة تصنيعها أكثر من 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.
وتعد مركبات السالفج، مركبات تعرضت لحوادث أو أضرار جسيمة في بلدها الأصلي وصنفت على أنها غير قابلة للاستعمال ولكنها قابلة للإصلاح، أما مركبات الجنك فهي غير القابلة للإصلاح وتعتبر خردة، وغير صالحة للاستعمال إلا كقطع غيار.
وتأتي التعليمات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (4307) الصادر بتاريخ 28-6-2025.
