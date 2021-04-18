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الأحد، 18-04-2021 09:57 ص

عبر "برنامج الوكيل"

تباين في آراء الأردنيين بشأن تخفيف القيود خلال رمضان

ح
أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - أمنيات شعبية ، ومطالبات أردنية ، ما زالت تطفو على السطح، كرسالة للحكومة ، بشأن إعادة النظر بالحظر الشامل ، وساعات الحظر الجزئي الليلي ، للتمتّع بالطقوس الرمضانية ، إلا أن هنالك تباينا بين الاستمرار بالإجراءات الصارمة ، Hو العدول عنها خلال الشهر الفضيل.

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ولفت مواطنون ، الأحد ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنّ الامر بحاجة إلى إعادة النظر في هذا الشأن من قبل الحكومة .

 

اتصالات انهالت على البرنامج ، حيث استمع الإعلامي محمد الوكيل للمواطنين ، الذين أوضحوا أنه للعام الثاني على التوالي يُحرم الأردنيون من الأجواء الرمضانية الجميلة ، نتيجة لجائحة كورونا.

 

وأشاروا أنهم باتوا يشعرون بالحسرة ، والألم النفسي، لعدم تمكّنهم من الخروج ليلا من المنازل ، وعدم التمكّن من قضاء حوائجهم الجمعة .

 

وطالب مواطنون بزيادة ساعات التجوّل ، من خلال تقليص ساعات الحظر الجزئي، وأن تكون حتى الساعة العاشرة مساءً، بدلا من الساعة السابعة.

 

وعلى النقيض من ذلك ، فقد طالب عدد من المواطنين ، الاستمرار بالإجراءات الصارمة ، تحسّبا من موجة ثالثة من كورونا ، نتيجة للتجمعات التي ستكون "حاضرة" في منازل الأردنيين ، الأمر الذي يُفاقم الأمر .

 

وأشار مواطنون ، أنه من الأجدر أن يتم الاستمرار بالإجراءات الصارمة في شهر رمضان المبارك ، تحسّبا من "العزائم" ، والتجمعات.

 

وفي استطلاع أجراه "برنامج الوكيل" ، فقد بين أن (71%) مع تخفيف القيود خلال رمضان ، و (29%) ضد تخفيف القيود .

 

الحكومة تبحث قراري الحظر الشامل وساعات الحظر الجزئي ، بعد دراسة مُستفيضة للمنحنى الوبائي، لاتخاذ القرار المناسب.

 

 

 

 

 




 

 


 

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