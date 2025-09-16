وزير الصناعة يوعز بدراسة مطالب نقابة أصحاب المخابز

الوكيل الإخباري- أوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، بدراسة مطالب ومقترحات النقابة العامة للمخابز التي تقدم بها نقيبها عبد الإله الحموي وأعضاء مجلس إدارتها خلال لقاء اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان



وأكد القضاة، أهمية أن تكون الدراسات لكل المطالب في إطار يحقق الصالح العام ويعزز المنافسة في هذا القطاع الحيوي والمهم، وبما يضمن الالتزام بالتعليمات الخاصة بإنشاء المخابز وتنظيم عملها.



وأكد، حرص الوزارة على الاستماع إلى أي مطالب أو مقترحات من قطاع المخابز ودراستها والاستجابة لها في الحدود الممكنة، وبما لا يؤثر على القطاع والعاملين والمستثمرين فيه، في الوقت الذي يجب فيه العمل باستمرار لتقديم أفضل المنتجات من الخبز والمواد الأخرى التي تنتجها المخابز.