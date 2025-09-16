وزير الصناعة يوعز بدراسة مطالب نقابة أصحاب المخابز

وأكد القضاة، أهمية أن تكون الدراسات لكل المطالب في إطار يحقق الصالح العام ويعزز المنافسة في هذا القطاع الحيوي والمهم، وبما يضمن الالتزام بالتعليمات الخاصة بإنشاء المخابز وتنظيم عملها.
وأكد، حرص الوزارة على الاستماع إلى أي مطالب أو مقترحات من قطاع المخابز ودراستها والاستجابة لها في الحدود الممكنة، وبما لا يؤثر على القطاع والعاملين والمستثمرين فيه، في الوقت الذي يجب فيه العمل باستمرار لتقديم أفضل المنتجات من الخبز والمواد الأخرى التي تنتجها المخابز.
وشملت المطالب، إشراك النقابة بكل من عمليات الكشف الفني على المواقع الخاصة بإنشاء مخابز جديدة وانعقاد اللجنة التي تنظر في طلبات الخاصة بالمخابز بنحو دوري، إضافة إلى دراسة التكاليف التشغيلية للمخابز في الوقت الحالي، وإجراءات نقل المخابز من وإلى الأحياء، وتنظيم عملية إنتاج الخبز فيما يخص المعامل التي تقوم بإنتاج المعجنات وغيرها.
