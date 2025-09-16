الثلاثاء 2025-09-16 06:39 م
 

فصل مبرمج للكهرباء عن هذه المناطق غداً - أسماء

الثلاثاء، 16-09-2025 05:47 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش، غدًا الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار، الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحًا ولغاية 5:00 عصرًا، سيشمل مناطق: دير الليات الشرقي، ومجمع السفريات ومجاوريه، وظهر السرو، وبركة جرش، ومقرات صندوق المعونة الوطنية، ومؤسسة تنمية أموال الأيتام، ومجلس الخدمات المشترك.
 
 
