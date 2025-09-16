فصل مبرمج للكهرباء عن هذه المناطق غداً - أسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار، الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحًا ولغاية 5:00 عصرًا، سيشمل مناطق: دير الليات الشرقي، ومجمع السفريات ومجاوريه، وظهر السرو، وبركة جرش، ومقرات صندوق المعونة الوطنية، ومؤسسة تنمية أموال الأيتام، ومجلس الخدمات المشترك.
