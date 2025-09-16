صدور نظام معدل للتنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية

ويهدف النظام إلى تعديل الهيكل التنظيمي للصندوق، بما في ذلك إنشاء وحدة الدراسات المتخصصة، وتعديل مسمى مساعد المدير العام للموارد المالية والإدارية والتطوير ليصبح (مساعد المدير العام للموارد والتطوير) ، وإعادة ترقيم بعض البنود، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية وتطوير الأداء الإداري.
وسيتم العمل بالنظام المعدل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويقرأ مع النظام الأصلي رقم (17) لسنة 2024 كنظام واحد متكامل.
