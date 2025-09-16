صدور نظام معدل للتنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية

الوكيل الإخباري- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025، بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 13 آب 2025.

ويهدف النظام إلى تعديل الهيكل التنظيمي للصندوق، بما في ذلك إنشاء وحدة الدراسات المتخصصة، وتعديل مسمى مساعد المدير العام للموارد المالية والإدارية والتطوير ليصبح (مساعد المدير العام للموارد والتطوير) ، وإعادة ترقيم بعض البنود، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية وتطوير الأداء الإداري.