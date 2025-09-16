ميناء حاويات العقبة يسجل أكبر مناولة في تاريخه

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماعا بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور محمد أبو عمر وعدد من المسؤولين التنفيذيين في شركة ميناء حاويات العقبة.
وقال المجالي، إنه تم خلال الاجتماع بحث دراسة تنظيم عمل الشاحنات الناقلة للبضائع من الميناء إلى مختلف محافظات المملكة، مبينا أن منظومة العمل وسلاسل التوريد في موانئ العقبة تسير بشكل اعتيادي وبكفاءة عالية، وأن ما يواجهه الميناء لا يعدو كونه بعض القضايا التنظيمية المتعلقة بعمل الشاحنات.
وأشاد، بدور دائرة الجمارك في تنظيم العمل داخل المعابر وجهودها في التخليص على الحاويات، حيث يتم يوميا التخليص على أكثر من 2000 حاوية، فيما يخرج من الميناء ما يزيد على 1200 حاوية، مؤكدا أن ذلك يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، إذ ارتفع حجم الصادرات وحركة الترانزيت من الأردن من نسبة 6 بالمئة بداية العام 2025 الى نسبة 17 بالمئة لغاية شهر 9 من العام 2025.
من جانبه، استعرض مدير العمليات التنفيذي للميناء عدنان اليعقوبي جاهزية الميناء وحجم المناولة اليومية والشهرية خلال الأشهر الثمانية الماضية، مبينا أن نسبة المناولة ارتفعت 22 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة للسنة المنصرمة، في مؤشر على النمو المتواصل.
