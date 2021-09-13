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الإثنين، 13-09-2021 09:06 ص

تحضيرات أردنية ضخمة في اكسبو دبي - فيديو

عبد-الفتاح-الكايد-مدير-مؤسسة-تطوير-المشاريع-جيدكو-20210620


الوكيل الإخباري - توقّع مدير مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية وأمين عام هيئة الاستثمار بالوكالة عبدالفتاح الكايد ، أن يستقطب معرض اكسبو دبي نحو 25 مليون زائر.

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ولفت الكايد الاثنين عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أنه حجم الإنفاق على المعرض بلغ نحو 8 مليارات دولار من الجانب الإماراتي والدول المشاركة .

 

وأشار في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، إلى أن هنالك تجهيزات ضخمة من قبل الجناح الأردني في المعرض ، لاستقطاب المستثمرين ، منوها أن المعرض سيستمر لمدة 6 شهور، الأمر الذي يعني ضرورة تجديده بشكل مستمر، مبينا أنه سيتم تسلم الجناح الأردني الأربعاء  .

 

وأوضح الكايد أن الأردن يتجهز للمعرض منذ 3 سنوات ، وقال " الجناح الأردني يتضمن العديد من الفعاليات ، عدا على أنه سيتم تخصيص أيام للحديث عن الأردن في المجال الاقتصادي والسياحي في الجناح ،لإبراز الأردن عبر التاريخ وأهم محطاته والأماكن الهامة ".

 

ورحّب بالجالية الأردنية المتواجدة في الإمارات لغايات التطوع لإنجاح الجناح الأردني ، من منطلق انتمائهم لبلدهم الأردن.

 

وتمنّى الكايد دعم الأردن لإنجاحه وإبرازه على كافة الأصعدة بهدف إظهاره بأجمل صورة في المعرض ولفت انتباه الزائرين للجناح الأردني.

 

 

 

 




 

 


 

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