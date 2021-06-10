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الخميس، 10-06-2021 09:39 ص

بمناسبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

تهنئة من برنامج الوكيل للوطن والملك

جيش 2
الملك قائد يولي للجيش اهتماما كبيرا


الوكيل الإخباري - يحتفل الأردنيون اليوم الخميس ، بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى ، الأمر الذي حدا بـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، بتخصيص الحلقة للوقوف على أهم إنجازات القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي.

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الإعلامي محمد الوكيل ، تحدّث بلهجة الفخار والاعتزاز بعيون الوطن ، الذي كانوا وما زالوا يصنعون نسيج الوطن بانتمائهم وأصالتهم، وباتوا محطّ أنظار العالم بقوتهم ، وبسالتهم، مصيّرين التحديّات من أجل الارتقاء بوطن في بلد هاشمي عزيز .

 

وكان لحلقة اليوم من "برنامج الوكيل" نكهة وطنية خاصّة ، حيث استذكار الطلقة الأولى ، حينما أطلقها الشريف الحسين بن علي من بندقيته ، وكانت الثورة العربية الكبرى ، التي ما زالت تاريخا مُشرّفا للأردنيين .

 

وأمام بحر الإنجازات العظيمة للجيش العربي، فقد تطرّق الإعلامي الوكيل إلى أهم المحطات التي تعتبر "أيقونة" من التضحية ، والبطولات التي لها مكانة خاصة في قلوب الهاشميين والأردنيين ، حيث لا ينتهي عطاؤهم أمام عشقهم لوطنهم ، الذي هو في صدورهم قلب نابض بحبّ الملك الذي طالما يوليهم الاهتمام والتقدير .

 

فـ"كلّ يوم ووطننا بخير والقائد الباني في عيوننا بألف خير ".

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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