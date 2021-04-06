الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 06-04-2021 10:58 ص

توضيحات هامة من صندوق المعونة الوطنية لـ برنامج الوكيل

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اشتكى مواطن عبر برنامج الوكيل من عدم قبول طلبه للحصول على الدعم التكميلي " تكافل " لوجود مشكلة في البيانات .

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من جانبه اكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة لبرنامج الوكيل ان تقديم الطلب يكون من قبل المواطن واشار الى ان دعم عمال المياومة في العام الماضي يختلف عن العام الحالي نظرا لاعادة فتح المزيد من القطاعات ووعد بحل مشكلة المواطن .

 

فيما اكد الصوالحة حول شكوى مواطن اخر عبر برنامج الوكيل انه يتم تحويل المبالغ المستحقة الى المحفظة الالكترونية التي يقوم المواطن بتزويد صندوق المعونة بها . 

 




 

 


 

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