توقع انتهاء تأهيل موقع كورنيش البحر الميت قبل نهاية العام

الوكيل الاخباري - رصد

توقع رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف هميسات الانتهاء من تأهيل موقع كورنيش البحر الميت قبل نهاية العام.

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وأضاف هميسات اليوم الاثنين خلال "برنامج الوكيل"، الذي يبث عبر "راديو هلا" أنه تم تشكيل لجنة لتقييم الأضرار وسيتم معالجتها بعد طرح عطاء إصلاح .



وتابع " أن كورنيش البحر الميت يمتد على مسافة 2 كيلومتر ويعد فرصة استثمارية للقطاع الخاص لإقامة المطاعم،والفنادق والشاليهات والخدمات السياحية" .



وأشار هميسات أن تكلفة مشروع كورنيش البحر الميت بلغت 20 مليون دينار .



وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على قيام شركة المجموعة الأردنيَّة للمناطق الحرَّة والمناطق التنمويَّة بتنفيذ أعمال تأهيل موقع كورنيش البحر الميت ومعالجة الأضرار النَّاتجة عن استخدامه كموقع للحجر الصحِّي خلال جائحة كورونا.

