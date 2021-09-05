توقع قبول نحو 67% من المتقدمين للقبول الموحد

الوكيل الإخباري - كشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد ، والناطق الاعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مهند الخطيب أن عدد الطلبة المتقدمين لنظام القبول الموحّد بلغ حتى صباح اليوم الأحد 74,276 طالب .

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ولفت الأحد، للإعلامي محمد الوكيل عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه من المتوقع أن يتم قبول ما لا يقل عن 50 ألف طالب ، أي ما نسبته 67% من عدد المتقدمين لنظام القبول الموحّد .

وأوضح الخطيب أن قرار عودة التعليم الوجاهي في الجامعات إضافة إلى التعليم الوجاهي يعتمد على طبيعة الجامعة والتخصص ، وذلك بحسب النظام المعمول به في كل جامعة .