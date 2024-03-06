خبير سيبراني يوضح حول ما يشاع عن اختراق حسابات فيسبوك والكيبل البحري - فيديو

الوكيل الإخباري - قال الخبير في مجال الأمن السيبراني المهندس مجدي القبالين، إن ما حصل من عُطل على فيسبوك يوم أمس، كان خلال إجراء تغيير على مركز البيانات الكامل لتوزيع الأحمال وتقسيمها من شركة فيسبوك، موضحاً أنه عطل فني خلال عملية اعادة التوزيع، ولا علاقة له باختراق الحسابات او بالكيبل البحري للإنترنت.

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وبيّن القبالين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أنه لا علاقة بالعطل الذي وقع مع عمليات جماعة الحوثي وكابلات الانترنت في البحر الأحمر كما تداول البعض.



وأشار قبالين في الوقت ذاته أن 97% من حركة الإنترنت في العالم تتم من خلال الكوابل المتواجدة تحت البحر، موضحاً أن مضيق باب المندب يوجد فيه قرابة 14 كيبل رئيسي للإنترنت، ويعتبر العصب الحيوي للإنترنت في الدول العربية وشرق آسيا.



ونوه إلى أنه لا يوجد انترنت دولي يعتمد على كيبل واحد، وهناك كيبلات أخرى يتم الاعتماد عليها لنقل البيانات ولا تنفصل بشكل كامل.



وفيما يخص حماية الحسابات البنكية، قال القبالين إنه لا علاقة بما حدث من عطل أمس مع اختراق الحسابات البنكية .



وحذر القبالين من استخدام تطبيقات غير أصلية مثل "واتساب جولد" الذي يرسل بيانات المستخدم لخوادم خاصة، بعد أن يقوم العميل نفسه بإرسال معلومات بطاقته البنكية لمصادر غير موثوقة، مؤكدا أن الأمر ناتج عن عدم دراية وجهل.



وأضاف أنه مؤخراً حدثت موجة اختراقات كبيرة لتطبيق واتساب، حيث يقوم أشخاص بارسال رمز للمستخدمين ويطلبون إعادة ارساله من جديد، ما يمكّن المخترق من الاطلاع على المجموعات الخاصة بالمستخدم، لكن لا يمكن للمخترق الاطلاع على الرسائل، لإنها تُحفظ على الهاتف وليس على خوادم واتساب ذاتها.