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الخميس، 03-06-2021 11:18 ص

أمام المجلس الطبي الأردني

رفض منح الإجازة الفرعية لأطباء الاختصاص تحدٍ أمام أطباء متميزين

مجلس
شعار المجلس الطبي الأردني


الوكيل الإخباري - أكد الدكتور هيثم الدبابنة، أخصائي دماغ وأعصاب وقسطرة دماغية ، أنه لم يتم منحه الإجازة الفرعية لتخصصات يملكها تعتبر نادرة في المملكة ، من قبل المجلس الطبي الأردني.

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الدبابنة ، تحدّث، الخميس  للإعلامي محمد الوكيل عن معاناته مع "الطبي الأردني" ، حيث أنه عاد إلى الأردن منذ (5) سنوات ، لافتا أنه نجح في "البورد الأردني" .

 

وبيّن لـ"برنامج الوكيل" والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه يملك اختصاصات فرعية "غير موجود" في الأردن ، إلا أنه لم يتم منحه ذلك من خلال المعنيين.

 

"المشكلة تتمثل بأن هنالك العديد من الأطباء الأردنيين يعملون في الخارج ، يبدعون ويتميزون ، إلا أن المعنيين لا يمنحون الإجازة في التخصصات الفرعية والرئيسية ، ما يثير الاستياء حيال ذلك"، وفق الدبابنة.

 

وتعهّد الإعلامي محمد الوكيل ، أن يتم متابعة هذا الأمر ، ووضعه في بؤرة الاهتمام لدى وزارة الصحة ، من أجل العمل على تطوير القطاع الطبي .

 

وتابع " الأردن يفتقر لتخصص العناية المركزة، خاصة أننا بأمس الحاجة إليه في ظل جائحة كورونا ، وتم وضعه أمام المجلس الطبي الأردني ، بالرغم من شحّ التخصص في المملكة ، إلا أنه تم رفضه" .

 

 




 

 


 

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