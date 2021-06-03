رفض منح الإجازة الفرعية لأطباء الاختصاص تحدٍ أمام أطباء متميزين

الوكيل الإخباري - أكد الدكتور هيثم الدبابنة، أخصائي دماغ وأعصاب وقسطرة دماغية ، أنه لم يتم منحه الإجازة الفرعية لتخصصات يملكها تعتبر نادرة في المملكة ، من قبل المجلس الطبي الأردني.

اضافة اعلان



الدبابنة ، تحدّث، الخميس للإعلامي محمد الوكيل عن معاناته مع "الطبي الأردني" ، حيث أنه عاد إلى الأردن منذ (5) سنوات ، لافتا أنه نجح في "البورد الأردني" .

وبيّن لـ"برنامج الوكيل" والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه يملك اختصاصات فرعية "غير موجود" في الأردن ، إلا أنه لم يتم منحه ذلك من خلال المعنيين.

"المشكلة تتمثل بأن هنالك العديد من الأطباء الأردنيين يعملون في الخارج ، يبدعون ويتميزون ، إلا أن المعنيين لا يمنحون الإجازة في التخصصات الفرعية والرئيسية ، ما يثير الاستياء حيال ذلك"، وفق الدبابنة.

وتعهّد الإعلامي محمد الوكيل ، أن يتم متابعة هذا الأمر ، ووضعه في بؤرة الاهتمام لدى وزارة الصحة ، من أجل العمل على تطوير القطاع الطبي .

وتابع " الأردن يفتقر لتخصص العناية المركزة، خاصة أننا بأمس الحاجة إليه في ظل جائحة كورونا ، وتم وضعه أمام المجلس الطبي الأردني ، بالرغم من شحّ التخصص في المملكة ، إلا أنه تم رفضه" .