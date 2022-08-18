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الخميس، 18-08-2022 09:58 ص

ضبط عدد كبير من مخالفات السير باحتفالات التوجيهي - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - رصدت إدارة السير 1700 مخالفة خطرة مرتبطة باحتفالات "التوجيهي" منذ فجر الخميس، وفق ضابط غرفة عمليات إدارة السير – النقيب موفق الخطبا.اضافة اعلان


وقال الخطبا، خلال "برنامج الوكيل"، الذي يبث عبر "راديو هلا"، إن أبرز المخالفات التي رصدت منذ إعلان نتائج "التوجيهي" هي السير على شكل مواكب وإخراج الأجسام من المركبات، موضحا أنه تم ضبط طالب "توجيهي" يقود مركبة بدون رخصة وتم إجراء المقتضى القانوني بحقه.

وأضاف أن كوادر الإدارة المنتشرين في كافة مناطق المملكة ضبطت مركبات مخالفة ورصدوا أرقام المركبات المخالفة التي لم يستطيعوا إيقافها في المناطق نظرا لسرعتها.

وأشار الخطبا إلى أن مديرية الأمن العام تستقبل شكاوى المخالفات الخطرة عبر الرقم (0790196196) وإدارة السير أيضا تستقبل عبر الرقم (0770999030).

ودعا المواطنين إلى الالتزام أثناء التعبير عن الفرح بالنجاح في "التوجيهي" والالتزام بالقواعد المرورية حفاظا على سلامتهم وعلى سلامة الآخرين.

ولفت الخطبا إلى انتشار كوادر إدارة السير على نحو واسع في مختلف مناطق المملكة، لتطبيق الخطة المرورية التي أعلنتها سابقا بالتزامن مع إعلان نتائج "التوجيهي".

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، فجر الخميس، نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".


 




 

 


 

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التربية لبرنامج الوكيل: نتائج التوجيهي الخميس القادم الساعة ١٠ صباحاً