عزل فتاة قادمة من سوريا بمستشفى المفرق بعد الاشتباه بإصابتها بالكوليرا

الوكيل الإخباري - رصد

قال مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور مقبل الشرفات إن كوادر المستشفى عزلت شابة عشرينية قادمة من الأراضي السورية بعد الاشتباه بإصابتها بمرض الكوليرا .

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وأضاف الشرفات عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أن الفتاة راجعت المستشفى وتعاني من بعض الأعراض وتم وضعها تحت المراقبة وأخذ عينات منها للتأكد من حالتها.



وأشار أن المؤشرات الأولية للشابة تؤكد أنها غير مصابة وتم عزلها احترازياً للتأكد من عدم إصابتها.



ونوه أنه تم إجراء عدة فحوصات للمشتبه بها منها زراعة البراز متوقعاً ظهور نتائج الفحوصات اليوم .



وشدد على أهمية شرب المياه النظيف للوقاية من الكوليرا مضيفاً أن أعراض الكوليرا هي الإصابة بالإسهال الشديد والجفاف والإرهاق والتقيؤ المستمر.



وكان كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، الدكتور عادل البلبيسي أن آخر حالة سجلت بمرض الكوليرا في الأردن تعود لعام 1980م.



واتخذت الحكومة إجراءات احترازية مشددة على الحدود الاردنية السورية لمنع انتقال مرض الكوليرا بعد انتشاره بعدد من المحافظات السورية وتسجيل نحو ٤٥٠ اصابة و ٣٣ وفاة.

