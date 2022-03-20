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الأحد، 20-03-2022 08:20 ص

فيديو وصور - انقلاب شاحنة على الصحراوي وحادث تصادم على طريق جرش

الدوريات الخارجية


الوكيل الإخباري - أكد ضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية بمديرية الأمن العام ملازم أول عبدالله مهيدات على وقوع حادث انقلاب شاحنة "تريلا" على الطريق الصحراوي باتجاه عمان صباح اليوم الأحد.

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وأضاف مهيدات عبر برنامج "الوكيل" على أثير راديو "هلا" اليوم الأحد أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق جرش - عمان أدى إلى إغلاق السير بالكامل منوها أنه تم إزالة المركبتين وعودة حركة السير إلى طبيعتها .


وتابع أن الأضرار في الحادثين اقتصرت على الخسائر المادية دون وقوع إصابات .

 







 




 

 


 

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