في سابقة غريبة في المملكة .. فقدان ورقة إجابة طالبة بمبحث الكيمياء

الوكيل الإخباري - في سابقة غريبة من نوعها في المملكة، ادعى ولي أمر طالبة في الثانوية العامة - أنه تمّ فقدان ورقة الإجابة الخاصة بمبحث الكيمياء .

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ولفت، الاثنين ، خلال حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أن ابنته قامت بتسليم ورقة الإجابة فور الانتهاء منها ، إلا أن زوجته تلقّت اتصالا في ذات اليوم يفيد بفقدان ورقة الإجابة لابنتها ، ما شكّل صدمة" للطالبة ولعائلتها.

وأشار المواطن ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هذا الأمر تسبّب باستياء ابنته، والعائلة ، منوّها أن راجع وزارة التربية والتعليم ، إلا أن ذلك دون جدوى .

وتساءل عن حيثيات "ما حدث" ، مستهجنا فقدان ورقة الإجابة لابنته ، مطالبا وزارة التربية والتعليم بالوقوف على ذلك ، حيث أنّ ابنته "متفوقة" .