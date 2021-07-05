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الإثنين، 05-07-2021 11:06 ص

وفق ما تحدث به ولي أمرها

في سابقة غريبة في المملكة .. فقدان ورقة إجابة طالبة بمبحث الكيمياء

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - في سابقة غريبة من نوعها في المملكة، ادعى ولي أمر طالبة في الثانوية العامة - أنه تمّ فقدان ورقة الإجابة الخاصة بمبحث الكيمياء .

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ولفت، الاثنين ، خلال حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أن ابنته قامت بتسليم ورقة الإجابة فور الانتهاء منها ، إلا أن زوجته تلقّت اتصالا في ذات اليوم يفيد بفقدان ورقة الإجابة لابنتها ، ما شكّل صدمة" للطالبة ولعائلتها.

 

وأشار المواطن ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هذا الأمر تسبّب باستياء ابنته، والعائلة ، منوّها أن راجع وزارة التربية والتعليم ، إلا أن ذلك دون جدوى .

 

وتساءل عن حيثيات "ما حدث" ، مستهجنا فقدان ورقة الإجابة لابنته ، مطالبا وزارة التربية والتعليم بالوقوف على ذلك ، حيث أنّ ابنته "متفوقة" .

 

 

 




 

 


 

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