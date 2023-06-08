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الخميس، 08-06-2023 08:50 ص

لاختيار الطريق الأسرع .. الأمانة تتجه لوضع كاميرات التتبع الذكي

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الوكيل الإخباري - رصد 
قال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري إن عدد المركبات المرخصة بالأردن تبلغ ما يقارب 2 مليون مركبة بحسب احصائيات إدارة ترخيص السواقين والمركبات .اضافة اعلان


وأضاف اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن الأمانة تسعى للعمل على مشروع "إدارة المرور الذكي" خلال الفترة القادمة .

ونوه أن المشروع سيعمل على وضع عدد كبير من كاميرات المراقبة في عمان بهدف الوصول لإحصائيات تساهم في الدراسات المرورية بالإضافة إلى مراقبة الحركة المرورية وضبط إيقاع العملية المرورية ومنع وقوع المخالفات التي تسبب الازدحامات المرورية.

وأشار أنه ضمن مشروع "إدارة المرور الذكي" ستعمل الأمانة على خاصية "التتبع الذكي" والتي ستساعد السائق بمعرفة الطرق التي تشهد ازدحاماً مرورياً أو حوادث بهدف مساعدة السائق باختيار الطريق الأسرع والأسهل من خلال هاتفه.

وحول الإزدحام المروري أكد أن وجود وسيلة نقل عام تخدم مختلف المناطق ومن الأحياء "الخطوط المغذية" ستساعد على الحد من الأزمات المرورية.

 




 

 


 

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