مديرة الخطوط في الخط الحديدي: الكشف على خط سير القطار قبل انطلاقه يومياً

الوكيل الإخباري - رصد

أكدت مديرة مديرية الخطوط في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني المهندسة رشا قدورة أنه لا يبدأ القطار رحلته إلا بعد الكشف على الخط قبل الرحلة وبعد الرحلة . اضافة اعلان





وأضافت قدورة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أن الرحلات الكشفية لطريق القطار قبل الرحلة تكون عبر مركبة مصنوعة بالمؤسسة.



ونوهت أن هدف الرحلات الكشفية فحص الطريق ومن ثم إرسال برقية بعدم وجود أي عوائق ومن ثم انطلاق القطار.



وأشارت أنه إذا وجد أي عائق على طريق القطار يتم التعاون مع مديرية الأمن العام قبل انطلاق الرحلة صباحا لإزالة العوائق وتيسير الطريق .