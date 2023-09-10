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الأحد، 10-09-2023 09:43 ص

الخط الحديدي الحجازي: سعر التذكرة 5 دنانير للكبار و3 دنانير للصغار

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الوكيل الاخباري - رصد 
أكد المستشار الإعلامي في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني علي عضيبات أن سعر تذكرة رحلة القطار للكبار 5 دنانير وللصغار 3 دنانير ويتم إعفاء الرضع من رسم التذاكر . 

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وقال عضيبات عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد إن القطار يتيح عدة رحلات سياحية منها الرحلات العائلية التي تنطلق كل جمعة وسبت من الساعة الـ 9 صباحاً ولغاية الـ 4 مساءً من المحطة في عمان إلى الجيزة ومن ثم العودة إلى محطة عمان . 


وأضاف أن الرحلات المدرسية والجامعية تنطلق خلال أيام الأسبوع.


وأشار أنه تم وضع ألعاب ومراكز ترفيهية للصغار والكبار بالإضافة إلى عروض مسرحية للأطفال في محطة الجيزة.


علما أن انطلاق موسم الرحلات بقطار الحجاز بدأ في 26 من الشهر الماضي .


 




 

 


 

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