سائق قطار بالخط الحجازي: نحافظ على سلامة الراكب والقطار خلال الرحلات

الوكيل الاخباري - رصد
قال سائق قطار في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني غسان البحر إن قطارات خط الحجازي تضمن سلامة الراكب والقطار خلال الرحلات والتي تهدف للسياحة .
وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أنه لا يمكن سياقة القطار إلا بعد 12 سنة من الخدمة بالمؤسسة .
وأشار أن أقصى سرعة للقطار تصل إلى 40 كم/ساعة مشيراً انه عند المناطق السكنية يتم تخفيف السرعة إلى 25 كم/ساعة حفاظاً على السلامة العامة .
ودعا أصحاب المركبات الصغيرة إلى مراعاة خط سير القطار وتوخي الحذر عند مروره .
علماً أن السائق حاصل على المرتبة الأولى بجائزة الملكة عبدالله الثاني للتميز وبخبرة 25 عاما بقيادة القطارات .