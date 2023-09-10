الأحد 10-09-2023
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سائق قطار بالخط الحجازي: نحافظ على سلامة الراكب والقطار خلال الرحلات

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الأحد، 10-09-2023 09:00 ص

سائق قطار بالخط الحجازي: نحافظ على سلامة الراكب والقطار خلال الرحلات

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال سائق قطار في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني غسان البحر إن قطارات خط الحجازي تضمن سلامة الراكب والقطار خلال الرحلات والتي تهدف للسياحة .

وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أنه لا يمكن سياقة القطار إلا بعد 12 سنة من الخدمة بالمؤسسة .

وأشار أن أقصى سرعة للقطار تصل إلى 40 كم/ساعة مشيراً انه عند المناطق السكنية يتم تخفيف السرعة إلى 25 كم/ساعة حفاظاً على السلامة العامة .

ودعا أصحاب المركبات الصغيرة إلى مراعاة خط سير القطار وتوخي الحذر عند مروره .

علماً أن السائق حاصل على المرتبة الأولى بجائزة الملكة عبدالله الثاني للتميز وبخبرة 25 عاما بقيادة القطارات .

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