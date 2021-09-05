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الأحد، 05-09-2021 09:26 ص

وزير الزراعة لبرنامج الوكيل : نبحث في مشكلة مقبرة بلدة نحلة بجرش

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ، أنه يتم البحث في مشكلة امتلاء مقبرة بلدة نحلة بمحافظة جرش ، مبينا أنه سيتم دراسة الأرض البديلة لتكون مناسبة لجعلها مقبرة، وفق الشروط المعمول بها . 

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وأشار الحنيفات الأحد للإعلامي محمد الوكيل عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، إلى أنه سيتم الوقوف على الأرض بحيث تكون فيها نسبة الأشجار الحرجية مناسبة .

 

وأوضح أن خدمة المواطنين بشأن القضايا التنموية في أولويات الوزارة ، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة البلدة للوقوف على مطالب أهالي البلدة فيما يتعلق بالمقبرة .

 

ومن جهتها أكد كل من رئيس لجنة بلدية المعراض ، المهندسة تغريد نجم  ومدير أوقاف جرش فراس أبو خيط ، على أنهما يتابعان عن كثب مشكلة المقبرة في البلدة .

 

جاء ذلك على ضوء شكوى من مواطن عبر "برنامج الوكيل" بشأن امتلاء مقبرة بلدة نحلة .

 

 

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