وزير الزراعة لبرنامج الوكيل : نبحث في مشكلة مقبرة بلدة نحلة بجرش

الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ، أنه يتم البحث في مشكلة امتلاء مقبرة بلدة نحلة بمحافظة جرش ، مبينا أنه سيتم دراسة الأرض البديلة لتكون مناسبة لجعلها مقبرة، وفق الشروط المعمول بها .

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وأشار الحنيفات الأحد للإعلامي محمد الوكيل عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، إلى أنه سيتم الوقوف على الأرض بحيث تكون فيها نسبة الأشجار الحرجية مناسبة .

وأوضح أن خدمة المواطنين بشأن القضايا التنموية في أولويات الوزارة ، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة البلدة للوقوف على مطالب أهالي البلدة فيما يتعلق بالمقبرة .

ومن جهتها أكد كل من رئيس لجنة بلدية المعراض ، المهندسة تغريد نجم ومدير أوقاف جرش فراس أبو خيط ، على أنهما يتابعان عن كثب مشكلة المقبرة في البلدة .

جاء ذلك على ضوء شكوى من مواطن عبر "برنامج الوكيل" بشأن امتلاء مقبرة بلدة نحلة .