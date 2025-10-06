النقل البري: إلغاء خطي صويلح–الجامعة الهاشمية ومجمع الشمال– الجامعة الهاشمية واستبدالهما بخدمة الباص السريع

الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، عن إلغاء خطي النقل العمومي من صويلح إلى الجامعة الهاشمية ومن مجمع الشمال إلى الجامعة الهاشمية، واللذين كان يعمل على كل منهما 15 حافلة، بمجموع 30 رحلة صباحية ومسائية يوميًا.



وأوضح الخرابشة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن قرار الإلغاء جاء بالتزامن مع توفر خدمة نقل موازية عبر الباص السريع الذي يعمل من صويلح إلى الزرقاء ومن دوار المدينة الرياضية إلى الزرقاء، بمجموع 700 رحلة يوميًا، أي ما يعادل أكثر من عشرة أضعاف عدد الرحلات التي كانت تغطيها الخطوط الملغاة.



وأشار إلى أن هذه الخطوط البديلة تخدم نفس المسارات مما يضمن استمرارية الخدمة للركاب دون انقطاع.



وأضاف أن الهيئة تعمل على توفير خدمة نقل من آخر محطة للباص السريع إلى الجامعة الهاشمية، مشيرًا إلى وجود دراسة حالية لتوفير خط مباشر للجامعة. وأكد أن الطالب أو أي راكب أصبح اليوم قادرًا على الوصول إلى الجامعة الهاشمية من أي مكان في عمّان دون الحاجة إلى التوجه أولاً إلى صويلح أو مجمع الشمال.



كما بيّن الخرابشة أن الهيئة طلبت من شركات النقل الخاصة تركيب أجهزة الدفع الإلكتروني في حافلاتها بهدف تعزيز حوكمة الإجراءات، إلا أن بعض الشركات اشترطت تجديد عقودها قبل الموافقة على تركيب الأجهزة.



وشدد على أهمية حوكمة الخدمة، خاصة في ظل وجود برنامج دعم للطلبة الجامعيين بقيمة 10 ملايين دينار، مشيرًا إلى أن أجرة الباص بعد الدعم تبلغ 120 قرشًا للذهاب والإياب.

اضافة اعلان