الثلاثاء 2025-10-07 08:47 ص
 

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة بمحيط غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 07-10-2025 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   دوت صفارات الإنذار، صباح الثلاثاء، في مستوطنة بمحيط قطاع غزة، وفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة "نتيف هعسارا"، وإن التفاصيل قيد الدراسة.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم "رصد صاروخ أطلق من قطاع غزة، ويرجح سقوطه في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار".
 
 
