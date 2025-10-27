كيف يمكن لصبغة الشعر أن تتلف كليتك؟

تشير دراسات إلى أن الاستخدام المتكرر لهذه المواد قد يسبب التهابات أو إجهاداً كلوياً، وفي الحالات الشديدة قد يؤدي إلى فشل كلوي حاد.
من العلامات التحذيرية: تورم الأطراف، الإرهاق، الغثيان، تغيّر لون البول، أو الحكة المستمرة، خاصة لدى مرضى الكلى والسكري.
للوقاية:
ينصح الخبراء باختيار الحناء أو الصبغات الخالية من الأمونيا وPPD، وارتداء القفازات أثناء الصبغ، مع تهوية المكان جيداً وشطف الشعر جيداً بعد الانتهاء.
