قيمة تداولات CFI تتجاوز 1.55 تريليون دولار في الربع الثالث، وتحقق رقماً قياسيًا شهريًا جديدًا في سبتمبر.

الوكيل الإخباري- نمو متسارع في عدد العملاء، تداول متزايد للعملاء الحاليين، نشاط ملحوظ في المنصة، ومحطات بارزة في السوق تؤكد طموح المرحلة.

واصلت مجموعة CFI المالية، المزود الرائد للتداول الإلكتروني في المنطقة، مسيرتها التصاعدية، حيث اختتمت الربع الثالث من عام 2025 بحجم تداول بلغ 1.55 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3% عن الربع الثاني من عام 2025، وزيادة ملحوظة بنسبة 54% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.



وقد ساهم في هذا النمو تحقيق المجموعة لرقم قياسي في شهر سبتمبر، حيث وصلت إلى أعلى حجم تداول شهري لها على الإطلاق، وهو 625 مليار دولار أمريكي، والذي يعتبر إنجاز يعكس التزام المجموعة الراسخ بالأداء والتكنولوجيا والابتكار الذي يركز على خدمة العملاء.



نموٌّ متواصلٌ للعملاء وتفاعلٌ مستمرٌّ

تعكس نتائج CFI للربع الثالث من عام 2025 ليس فقط نموًّا مستدامًا في التداول، بل أيضًا زيادةً كبيرةً في نشاط المنصة وثقة المستخدمين:

ارتفع عدد العملاء النشطين بنسبة 28% على أساس سنوي.



نمت الحسابات الممولة حتى تاريخه بنسبة 27% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ما يؤكد استمرار وتيرة التوسع ونجاح استراتيجيات جذب العملاء الجدد.



أبرز أحداث القيادة والنمو العالمي

استمرار تميز العلامة التجارية

أفضل منصة تداول للعام - Finance ME 2025

أفضل مكان للعمل - منطقة آسيا 2025، احتفالاً بثقافة CFI في التمكين والتميز.



وعلق زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI: "أظهر هذا الربع أن CFI لا تشهد نموًا فحسب، بل تتسارع أيضًا من خلال مشاركة أقوى وتوسع أذكى ودقة تنفيذ أعلى. ومع دخولنا المرحلة الأخيرة من عام 2025، نواصل تركيزنا على تقديم تجارب تداول شاملة تُمكّن العملاء، في جميع الأسواق التي نخدمها."