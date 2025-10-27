وزير الخارجية يثمن موقف الرئيس الأميركي الحازم ضدّ ضمّ الضفة الغربية

وبحث الصفدي ولوين سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
كما بحثا الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري وكافٍ وضمان تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
