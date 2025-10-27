الإثنين 2025-10-27 02:55 م
 

وزير الخارجية يثمن موقف الرئيس الأميركي الحازم ضدّ ضمّ الضفة الغربية

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الإثنين، 27-10-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية والحرية الدينية ومدير مكتب المساعدات الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية جيرمي لوين.

وبحث الصفدي ولوين سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.


كما بحثا الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري وكافٍ وضمان تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

 
 
