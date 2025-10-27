14.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، الاثنين، 14.6 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 6.2 مليون سهم، نفذت من خلال 3793 عقدا.

