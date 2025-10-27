14.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3302 نقطة، بانخفاض نسبته 0.15%، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.32%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.08%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.07%.
