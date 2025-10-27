وزير الثقافة يرعى انطلاقة مهرجان المثلث الذهبي بدورته الـ 11

الوكيل الإخباري- انطلقت في العاصمة عمّان فعاليات مهرجان المثلث الذهبي الأردني في دورته الحادية عشرة، تحت رعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمثقفين العرب، بمشاركة وفود فكرية وإبداعية من عدة دول عربية.

وافتتح المشاركون فعاليات اليوم الأول بجولة سياحية في أبرز المواقع الأثرية بالعاصمة، قبل أن يقام مساءً حفل الافتتاح الرسمي في المركز الثقافي الملكي، وتضمن عروضًا فنية وأدبية مميزة.