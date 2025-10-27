وزير الثقافة يرعى انطلاقة مهرجان المثلث الذهبي بدورته الـ 11

وافتتح المشاركون فعاليات اليوم الأول بجولة سياحية في أبرز المواقع الأثرية بالعاصمة، قبل أن يقام مساءً حفل الافتتاح الرسمي في المركز الثقافي الملكي، وتضمن عروضًا فنية وأدبية مميزة.
ورحب وزير الثقافة بالوفود العربية، مؤكّدًا أن الثقافة جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، وتشكل ركيزة أساسية لتعزيز الهوية الوطنية والوعي العام، مشيرا إلى جهود الوزارة في دعم الأطفال والشباب عبر برامج إرشادية صيفية، وتوسيع شبكة المراكز الثقافية بالمملكة، حيث يجري إنشاء سبعة مراكز جديدة، وتنظيم العديد من المهرجانات الثقافية على مستوى الأردن.
