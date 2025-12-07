فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات

وأظهر مقطع فيديو مصور من موقع الحادثة، حجم الأضرار التي تسبب بها الانفجار ، فيما لم يعرف حتى الآن سبب الانفجار .
ولم يتم الكشف عن كافة حصيلة الأضرار التي تسبب بها الانفجار بشكل كامل بانتظار تقرير الدفاع المدني حول حالة المصابين.
انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات#الأردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/o1nWkwdMxJ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 7, 2025
