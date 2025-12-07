الأحد 2025-12-07 10:40 م

فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات

فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات
فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات
الأحد، 07-12-2025 09:52 م
الوكيل الإخباري-   وقع انفجار في خط بخار بمحطة مياه في بلدة كفريوبا غرب إربد، وأسفر عن إصابات وفق شهود عيان.اضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو مصور من موقع الحادثة، حجم الأضرار التي تسبب بها الانفجار ، فيما لم يعرف حتى الآن سبب الانفجار .

ولم يتم الكشف عن كافة حصيلة الأضرار التي تسبب بها الانفجار بشكل كامل بانتظار تقرير الدفاع المدني حول حالة المصابين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مشاجرة في سما الروسان تنتهي بحرق بسطة وضبط أربعة أشخاص

أخبار محلية مشاجرة في سما الروسان تنتهي بحرق بسطة وضبط أربعة أشخاص

معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري

أخبار محلية معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري

فلسطين وسوريا يحتكمان للتعادل ويصعدان سوياً إلى الدور القادم

ترند فلسطين وسوريا يحتكمان للتعادل ويصعدان سوياً إلى الدور القادم

فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات

خاص بالوكيل فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات

فاجعة مروعة تهز القضاء المصري

عربي ودولي فاجعة مروعة تهز القضاء المصري

الأردن يؤكد دعمه الثابت لـ(الأونروا) وحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة

أخبار محلية الأردن يؤكد دعمه الثابت لـ(الأونروا) وحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة

الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لـ2025

أخبار محلية الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لـ2025

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

أخبار محلية الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء



 






الأكثر مشاهدة