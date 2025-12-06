السبت 2025-12-06 10:50 م

فيديو .. فتاة كادت أن تفقد حياتها في شارع الإذاعة بحفرة غمرتها المياه
السبت، 06-12-2025 09:58 م
وثّق مقطع فيديو سقوط فتاة في حفرة بشارع الإذاعة والتلفزيون نتيجة تراكم المياه داخل الحفرة، ما جعل الأرض تبدو كسطح طيني مستوٍ، وأخفى خطرها عن المارة.


ولولا العناية الإلهية وتدخل شاب لمساعدة الفتاة، لكان من الممكن أن تتعرض لإصابات خطيرة أو فقدان حياتها، بحسب شهود عيان.

 وأشاروا إلى أن هذه الحفر بجانب الأرصفة تشكل خطراً على حياة المواطنين، محذرين من أن سقوط طفل فيها قد يؤدي إلى كارثة نتيجة امتصاص التربة الطينية للمياه.
 
 


