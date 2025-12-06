ولولا العناية الإلهية وتدخل شاب لمساعدة الفتاة، لكان من الممكن أن تتعرض لإصابات خطيرة أو فقدان حياتها، بحسب شهود عيان.
وأشاروا إلى أن هذه الحفر بجانب الأرصفة تشكل خطراً على حياة المواطنين، محذرين من أن سقوط طفل فيها قد يؤدي إلى كارثة نتيجة امتصاص التربة الطينية للمياه.
فيديو .. فتاة كادت أن تفقد حياتها في شارع الإذاعة بحفرة غمرتها المياه pic.twitter.com/gGRHzUup0Y— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 6, 2025
-
