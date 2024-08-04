العجارمة : نتائج التوجيهي مبشرة ونسبة النجاح الاعلى منذ 10 سنوات - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2024، يوم الخميس المقبل عبر الرابط الإلكتروني ( www.tawjihi.jo) الساعة الخامسة مساء.



بدوره اكد امين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة ان نتائج التوجيهي هذا العام مبشرة ، وهي الاعلى منذ 10 سنوات .



وطمأن العجارمة حول استعدادات الفنيين في الوزارة بشكل جيد لنشر رابط اعلان نتائج التوجيهي وان لا تحدث اية مشاكل عند اعلانها ، حيث ستتيح الوزارة النتائج للمواطنين في اقرب فرصة ووقت متاح .



وبين العجارمة انه سيتم فتح الرابط بالساعة الخامسة مساءً وفق اعلان وزارة التربية ، مستدركاً انه قد يتم فتحه قبل 10 دقائق وليس قبل ذلك الوقت .



واضاف ان الوزارة ستعقد مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة مساء لإعلان نسب النجاح في الامتحان في الفروع كافة وأسماء الأوائل.



واكد ان نتائج المدارس الحكومية بامتحان هذا العام مميزة واكثر من 50% من الاوائل من المدارس الحكومية ، موضحاً انه لا يوجد علامة 100% بامتحان التوجيهي هذا العام ، وان الطالب الاول عل مستوى المملكة من الفرع العلمي .