بعد نشر الوكيل.. النقل البري تؤكد على اجراءات ابرام العقود لاستئجار السيارات السياحية

الوكيل الإخباري- أكّد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة، محمد القريوتي، أن القطاع السياحي يُعد جزءًا مهمًا وحيويًا من منظومة النقل والسياحة في الأردن، ويتم من خلاله تقديم الخدمة للمواطنين والسياح على حد سواء.

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وقال إن مكاتب التأجير السياحي المرخّصة من الهيئة لديها آلية محددة وتعليمات واضحة بخصوص السيارات السياحية؛ جاء ذلك ردًا على ملاحظات بعض المواطنين حول عدد من مكاتب تأجير السيارات السياحية.



وأوضح في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه يتوجّب إبرام عقد استئجار بين صاحب المكتب والمستأجر لضمان حقوق الطرفين وواجباتهما.



وبيّن القريوتي أن على المواطنين التأكد من المواصفات والشروط الواجب توافرها في المركبة السياحية المستأجرة، وهي: أن تتميز لوحتها باللون الأخضر، وأن يكون ترميز لوحتها (70)، وأن تكون المركبة مرخّصة من خلال رخصة الاقتناء الصادرة عن إدارة الترخيص، إضافة إلى التأكد من أن تصريح المركبة ساري المفعول، وأن لدى المكتب تصريح مزاولة أعمال ساريًا وصادرًا عن هيئة تنظيم النقل البري.