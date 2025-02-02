حرب ترامب التجارية مع الصين.. هل تؤدي الى ارتفاع أسعار السلع المستوردة للأردن ؟

11:49 ص

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الوكيل الإخباري- قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة بأن فتيل الحرب الاقتصادية الذي أشعله ترامب بين أمريكا والصين قد يؤدي إلى زيادة أسعار البضائع التي يستوردها الأردن من الصين، وذلك لأن الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج في الصين، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار التصدير إلى الدول الأخرى، بما في ذلك الأردن . اضافة اعلان





وبحسب توقعات المخامرة فإن القطاعات التي قد تتأثر بهذا الارتفاع تتمثل فيما يلي :



1 - القطاع الصناعي ، إذ يمكن أن تؤدي زيادة تكاليف الإنتاج في الصين إلى زيادة أسعار البضائع الصناعية التي يستوردها الأردن من الصين.



2 - القطاع التجاري ، حيث يمكن أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى تقليل التجارة الدولية بين الصين والأردن، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار البضائع التي يستوردها الأردن من الصين.



3 - القطاع المالي ، لاسيما وأن التقلبات في الأسواق المالية والعالمية يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار البضائع التي يستوردها الأردن من الصين.



وأكد المخامرة لـ "الوكيل الإخباري" بأن تأثير الحرب التجارية على أسعار البضائع التي يستوردها الأردن من الصين تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك سياسات التجارة الدولية بين الأردن والصين، وكذلك التأثيرات الاقتصادية العالمية.