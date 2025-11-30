المعونة الوطنية: النقص بمخصصات الأسر العفيفة سببه خطأ فني في نظام المدفوعات وتم معالجته

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية، محمود أبو حشيش، إن خللًا فنيًا في نظام المدفوعات تسبب بوصول مخصصات المنتفعين بشكل ناقص خلال عملية الصرف التي تمت يوم الخميس الماضي.



وأوضح أبو حشيش لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أنه تم التعامل مع الخلل مباشرة وإصدار ملحق صرف لاستكمال الفروق، مشيرًا إلى أن المبالغ المتبقية ستُصرف بالكامل اليوم الاحد .



وأشار إلى أنه يوم الخميس الماضي كانت نحو 45% من المخصصات قد صُرفت للمستفيدين، موضحًا أن المعونات التي يقدمها الصندوق تُعد مساعدات مالية وليست رواتب شهرية.



وحول موعد صرف المعونة الوطنية بيّن أن تعليمات الصندوق تنص على أن موعد الصرف يكون عادةً بين 27 و30 من كل شهر.

