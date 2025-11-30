التعليم العالي: إعلان موعد التقديم للمنح والقروض خلال 48 ساعة

وأوضح الخطيب لـ "برنامج الوكيل الذي يبث عبر "راديو هلا" أن التأخير في فتح باب التقديم جاء نتيجة إدخال نظام جديد لصندوق دعم الطالب، الذي أُقرّت أسبابه الموجبة في مجلس الوزراء وأُحيل إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال. وأضاف أنه يمكن بدء تقديم الطلبات قبل صدور النظام رسميًا، إلا أن عملية احتساب النقاط وإعلان النتائج لن تتم إلا بعد اعلان النظام بشكل نهائي.
وبيّن أن وحدة القبول الموحد أنهت المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني مع الجامعات الرسمية، بحيث لن يحتاج الطالب هذا العام لإدخال بياناته يدويًا، بل يكتفي بإدخال رقمه الوطني والجامعي لتظهر بياناته مباشرة، مما سيقلل نسبة الأخطاء ويوفر الوقت في مطابقة المعلومات.
وقال الخطيب إن الحكومة ضاعفت مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي خلال العام الماضي من 20 إلى 30 مليون دينار، إضافة إلى تخصيص 5 ملايين أخرى من ريع بيع الأرقام المميزة، ما يمكّن الصندوق من شمول ما يزيد عن 56 ألف طالب بالمنح والقروض خلال هذا العام.
كما أشار إلى أن النظام الإلكتروني الجديد أصبح أكثر دقة في فلترة الطلبات، حيث يمنع التقديم لطلبة الجامعات الخاصة، أو الدراسات العليا، أو الطلبة المنسحبين أو المعاقبَين أكاديميًا، مؤكدًا أن تقديم الطلبات مجاني بالكامل ولا يستلزم أي رسوم.
وأضاف الخطيب أن نظام احتساب النقاط يتضمن 4 حالات إنسانية تمنح الطالب 100 نقطة إضافية في حال ثبوتها، وهي:
1- طلاق الأم وحضانتها للأبناء ووفاة الزوج للطالبة مع وجود حضانة.
2- وجود جلوة عشائرية.
3- وفاة أحد الوالدين.
4- إذا كان رب الأسرة من ذوي الإعاقة ويحمل بطاقة تعريف.
وأكد الخطيب أن النظام الجديد سيقلل نسبة الأخطاء في البيانات إلى نحو 99%، داعيًا الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعة المواعيد الرسمية والالتزام بفترة التقديم فور إعلانها.
