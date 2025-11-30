التعليم العالي: إعلان موعد التقديم للمنح والقروض خلال 48 ساعة

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مهند الخطيب، إن الإعلان النهائي والدقيق لموعد بدء التقديم على المنح والقروض الجامعية سيصدر خلال الـ 48 ساعة القادمة، مشيرًا إلى أن الوزارة ووحدة القبول الموحد تعملان على تطوير وتحديث أنظمتها الإلكترونية بشكل كامل، ولا سيما ما يتعلق بعمليات الحوسبة وربط البيانات.

