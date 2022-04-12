التشكيل الرسمي لمواجهة سحاب ومغير السرحان

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشايلتقي فريقا سحاب ومغير السرحان في مباراة تقام عند الساعة العاشرة والنصف، على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين، والتي ستشكل الظهور الأول لمغير السرحان بدوري المحترفين.ويدخل سحاب للمباراة بالتشكيل التالي : رشيد رفيد، نداي، جبر خطاب، محمد الرازم، عصام السميري، فادي الناطور، يزن ثلجي، كالديرون، كايسيدو، أحمد طنوس وأحمد العيساوي.فيما يمثل فريق مغير السرحان : منذر الزعبي، حسام محمد، حمزة الشمالي، صهيب أو هشهش، احمد السليم، قصي طنوس، أحمد الحراحشة، عمر عدنان، سبيع أحمد، محمد سمير وكريم أبو سعيد .وتتاشرك فرق الصريح، شباب العقبة الفيصلي والحسين إربد الصدارة بـ 3 نقاط لكل منهم، فيما لاتمتلك فرق الرمثا، الجزيرة، معان، شباب الأردن، مغير السرحان، سحاب، الوحدات، والسلط.وغاب فريقا الوحدات والسلط عن الجولة الأولى، بعد تأجيل مواجهتهما بسبب مشاركة الأخضر بدوري أبطال اسيا، حيث سيتم جدولة مبارياته بعد نهاية دور المجموعات للبطولة .