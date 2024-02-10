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السبت، 10-02-2024 02:24 م

السفير الأردني بقطر: يوجد تنسيق تام مع قطر بخصوص الجماهير

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الوكيل الإخباري - قال السفير الأردني في قطر زيد اللوزي، إن هناك تنسيقا تاما مع الجانب القطري بخصوص الجماهير وهو ما سهل ويسهل على الجماهير الحاضرة من الأردن الدخول للمباريات.

وأرجع اللوزي، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، الحضور الجماهيري المميز للمنتخب الوطني إلى الاهتمام الكبير بالرياضة في الأردن، مشيدا بالمساندة الكبيرة للمنتخب من أبناء الجالية الأردنية بقطر.

وأكد اللوزي، أن وصول منتخبي الأردن وقطر لنهائي كأس آسيا قطر 2023، يعتبر إنجازا كبيرا للكرة العربية في القارة.

وأوضح، أن الكأس ستكون عربية في نهاية الأمر وهو أمر تمناه على المستوى الشخصي من قبل انطلاق البطولة، لما للأمر من قيمة في إظهار المكانة العربية لكرة القدم بالقارة الآسيوية، واصفا ذلك بالأمر الذي يثلج الصدر، خصوصا وأنه منذ العام 2007 لم يصل منتخبان عربيان للنهائي.

وأثنى اللوزي على التنظيم القطري للبطولة، وقال إن دولة قطر أجادت من قبل في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقدمت نسخة استثنائية حازت على استحسان العالم وسخرت فيها كل مقومات النجاح للتنظيم من مرافق وملاعب ووسائل نقل مميزة، وهو أمر جعل من قطر عاصمة رياضية عالمية تنجح بسهولة في استضافة البطولات الأخرى، مشيرا إلى تمرس الكوادر القطرية في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، لذلك فإن التنظيم المميز ليس بغريب على دولة قطر قياسا بأكثر بطولة رياضية وهي كأس العالم.

ونوه بالاهتمام القطري بالرياضة وتنظيم البطولات المختلفة، مشيرا إلى أنه سنحت له الفرصة للاطلاع على رزنامة الموسم الرياضي (2023 - 2024)، ولاحظ وجود أكثر من ثمانين بطولة في قطر على المستويات العالمية والقارية والإقليمية وهو أمر يسعد الجميع، متمنيا التوفيق لدولة قطر في مواصلة النجاحات بتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة.

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