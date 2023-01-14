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السبت، 14-01-2023 03:36 م

برنامج مباريات نصف نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - وصلت منافسات بطولة "خليجي 25" لكرة القدم المقامة بالعراق إلى مرحلتها قبل الأخيرة بعد تأهل أربعة منتخبات إلى الدور نصف النهائي.

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ومع إسدال الستار على دور المجموعتين، تأهل المنتخبان العراقي والعماني عن المجموعة الأولى والبحرين وقطر عن المجموعة الثانية.

وسيلتقي منتخب العراق متصدر المجموعة الأولى مع منتخب قطر وصيف المجموعة الثانية في نصف النهائي الأول بملعب البصرة الدولي.

أما نصف النهائي الآخر فسيجمع بين منتخب البحرين متصدر المجموعة الثانية، أمام منتخب عمان وصيف المجموعة الأولى بملعب البصرة أيضا.

- مواعيد مباريات نصف نهائي "خليجي 25" بتوقيت السعودية:

 البحرين # عمان - الاثنين 16 يناير – الساعة 16:30

 العراق # قطر - الاثنين 16 يناير - الساعة 20:30

وتبث مباريات البطولة من خلال قناة الكأس القطرية، وأبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية، والرياضية السعودية، والبحرين الرياضية، والكويت الرياضية، وعمان الرياضية، والرياضية العراقية.

وجميع القنوات المذكورة توفر بثا مباشرا للمباريات على "يوتيوب" مجانا.

 

 

ملاعب 

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