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الثلاثاء، 29-11-2022 10:42 ص

برونو يعلق على الهدف الحائر للبرتغال ضد أوروجواي

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الوكيل الإخباري -  علق برونو فيرنانديز، لاعب منتخب البرتغال على هدفه الأول في شباك أوروجواي، والمثير للجدل، خلال المواجهة التي جمعتهما بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

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فاز منتخب البرتغال على حساب نظيره أوروجواي بنتيجة 2-0 فى المباراة التي أقيمت على ملعب “استاد لوسيل”.

جاء هدفا منتخب البرتغال عن طريق برونو فيرنانديز فى الدقيقتين 54، و94 على التوالي.

وثارت تساؤلات كثيرة بشأن ما إذا كان كريستيانو رونالدو لمس الكرة برأسه في ذلك الهدف، أم أنها اتجهت مباشرة نحو شباك سيرجيو روشيت ألفاريز، حارس أوروجواي.


وفي البداية احتُسب الهدف لصالح رونالدو، قبل أن يتم تغيير ذلك من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا”.

وقال برونو في تصريحات نشرتها شبكة “توتو ميركاتو” الإيطالية:”أخبرني رونالدو أنه لمس الكرة في الهدف الأول”.


وتابع:”وبدا الأمر كذلك بالنسبة لي، لكن المهم الشيء هو أن نجاح الفريق قد حان”.

وفي تصرحيات نشرتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية، قال:”احتفلت كما لو كان هدف كريستيانو، بدا لي أنه لمس الكرة، كان هدفي هو تمرير الكرة له”.


وأضاف: “نحن سعداء بالفوز بغض النظر عمن سجل، الشيء الأكثر أهمية هو أننا حققنا هدفنا وهو أن نكون في الجولة التالية”.

وتابع: “يجب أن نفكر من مباراة إلى أخرى، نريد الفوز في المباراة التالية أيضًا (ضد كوريا الجنوبية)”.

وأكمل: “تسجيل الأهداف مهم دائمًا ويعطي الثقة، لكن التسجيل مع المنتخب الوطني له نكهة مختلفة،”.


وأختتم:”هناك لا فرق بين المباريات الودية والمباريات الرسمية، لكني ما زلت سعيدًا بتسجيل هدف في كأس العالم”.

 

 

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