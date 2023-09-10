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الأحد، 10-09-2023 04:13 م

تصرف انساني رائع من رونالدو بعد زلزال المغرب

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الوكيل الإخباري -  سارع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، للمساهمة في أعمال الإنقاذ الجارية بالمغرب، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة على مقياس ريختر، وفقا للمعهد الجيوفيزيائي الأمريكي، وحُدد مركزه في جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، على بعد 320 كيلو مترا جنوب العاصمة الرباط.

وتسبب الزلزال في مقتل ما يزيد على 1000 شخص ومئات المصابين حتى الآن، إضافة إلى الأضرار المادية البليغة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أمر رونالدو بتحويل فندقه الواقع على مشارف مدينة مراكش إلى ملجأ، لمتضرري الزلزال.

وأوضحت أن المتضررين حاولوا العثور على أي مأوى لقضاء الليل، بعد أن أمضوا ساعات مؤلمة للغاية في شوارع مراكش.

وقالت إيرين سيكساس، إحدى المتضررات من الزلزال: "كان علينا أن نأتي إلى المنطقة الجديدة في مراكش، حيث يوجد المزيد من الفنادق الفاخرة".

وأضافت: "تمكنا من اللجوء إلى فندق كريستيانو رونالدو، الذي يقع على مشارف المدينة، ليمنحنا غرفة".

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