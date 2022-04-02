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السبت، 02-04-2022 04:42 م

تعرف على مجموعة البرازيل في كأس العالم

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
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سُحبت قرعة كأس العالم "قطر 2022" في العاصمة القطرية الدوحة، وسبقها العديد من الفقرات الفنية والرسمية، حيث القى رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو وأمير دولة قطير الأمير تميم بن حمد، بالإضافة للفنانة المصرية الشهيرة شريهان وفقرة غنائية.




وشهد حفلة القرعة استذكار النجوم الذين رحلوا مؤخرا وفي مقدمتهم أسطورة الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا، كما تم إعلان تميمة البطولة وتقديم كأس البطولة من مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب وأحد المشجعين الأطفال للديوك الفرنسية .



وقام أسطورة المنتخب البرازيلي كافو، وأسطورة منتخب أمريكا للسيدات والنيجيري أوكوشا، والأسترالي تيم كاهيل، والإيراني علي دائي، الجزائري رابح ماجر، الصربيورا ميلوتينوفيتش، والقطري عادل مال الله بسحب القرعة.




وإليكم فرق المجموعة السابعة :

البرازيل ، سويسرا، صربيا والكاميرون 

 




 

 


 

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