ولي العهد يلتقي أمير دولة الكويت

الوكيل الإخباري- استهل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، زيارته لدولة الكويت الشقيقة، اليوم الأحد، بلقاء سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.



ونقل سموه خلال اللقاء، الذي عقد في قصر بيان في العاصمة الكويتية، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى أخيه سمو الشيخ مشعل.

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وعبر سمو ولي العهد عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع الأردن ودولة الكويت، مشيدا بمواقف الكويت تجاه مختلف قضايا الأمة.



وجرى التأكيد خلال اللقاء، بحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد الكويت، على ضرورة توحيد الجهود العربية وتنسيقها حيال التطورات الإقليمية، خاصة بما يتعلق بغزة وسوريا.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، وسفير الأردن لدى الكويت سنان المجالي.