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الأربعاء، 26-07-2023 01:35 م

رونالدو يعلق على تعادل النصر السعودي مع باريس سان جيرمان

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الوكيل الإخباري - أشاد قائد نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأداء زملائه في الفريق، بعد التعادل مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

وكتب رونالدو في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "أداء جيد ضد فريق قوي، تستمر الاستعدادات قبل الموسم. ترحيب رائع من المعجبين هنا في اليابان".

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وفرض النصر التعادل السلبي على باريس سان جيرمان، على ملعب "يانمار" في أوساكا.

وكانت مباراة باريس سان جيرمان الإعدادية الأخيرة للنصر، قبل خوضه منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تنطلق بعد غد الخميس.

وأوقعت القرعة النصر في المجموعة الثالثة إلى جانب مواطنه الشباب، والاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري.

 

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