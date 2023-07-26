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الأربعاء، 26-07-2023 01:29 م

عائلة مبابي توافق على عرض الهلال السعودي

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الوكيل الإخباري -  كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، موقف عائلة نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، من عرض الهلال السعودي لضم الدولي الفرنسي.

وتلقى النادي الباريسي المملوك قطريا منذ 2011، خطابا من الهلال يتضمن عرضا قيمته 300 مليون يورو لشراء مبابي بينما سيحصل الأخير على راتب ضخم يبلغ 700 مليون يورو في الموسم الواحد.

ورغم انفتاح إدارة باريس سان جيرمان على بيع مبابي للهلال السعودي، فلا يمكن إتمام الصفقة إلا بموافقة الدولي الفرنسي الذي لم يعبر البتة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافا لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.

ويسعى باريس سان جيرمان للتخلص من مبابي هذا الصيف، بعد قراره برفض تمديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2024.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي ماريزيو، أن عائلة مبابي مستعدة لقبول عرض الهلال، ويرون بأنه مناسب تماما للاعب الفرنسي.

ولم يقرر مبابي بعد ماذا سيفعل، في ظل رغبة الهلال وريال مدريد في التعاقد معه.

وكان مبابي قريبا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 مجانا من باريس سان جيرمان صوب ريال مدريد، لكنه فاجأ الجميع في آخر لحظة، بتجديد عقده لموسمين إضافيين حتى العام 2024.

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